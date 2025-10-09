弁護士法人小田原三の丸法律事務所（小田原市）は１０月８日、横浜地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には及川健一郎弁護士（立川・及川・野竹法律事務所、横浜市中区本町１−３）が選任された。負債総額は約１１億円。１９７３年に個人創業し、２０１１年８月に法人化した法律事務所。専門家との連携による「ワンストップサービス」を掲げて、リーガルサービスを提供していた。しかし、２０２５年６月期は売上高約２