新潟市秋葉区で蒸気機関車の撮影会がありました。集まった鉄道ファンは、黒光りする車体に胸をときめかせていました。 新津駅近くの車両基地。機関車が転車台で回転する様子が公開されました。この蒸気機関車は『C57』という形式で、鉄道ファンの間では〝貴婦人〟の愛称で親しまれています。 撮影会では、県内外から訪れたファンが思い思いの角度からシャッターを切りました。 ■鉄道ファン歴45年 愛知