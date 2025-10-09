＜SkyレディスABC杯3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞獲得賞金でステップ女王を争う「明治安田ステップ・ランキング」で2位につけている浜崎未来が、トータル10オーバーで最下位の62位に後退した。2バーディ・7ボギー・1ダブルボギーの「79」は、中国で開催された3月の開幕戦を除き、ステップでは今季自己ワーストタイ。原因不明のショットの不調に悩んでいるという25歳は「今週も初日からずっとダメ