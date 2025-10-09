県立病院の赤字が止まりません。今年度の決算見込みが36億円の赤字になる見通しが示されました。引き続き、今年度末には内部留保が枯渇する恐れがあります。 県は9日の県議会・厚生環境委員会で、8月末時点での今年度の決算見込みが36億円の赤字になる見通しを示しました。昨年度から10億円の改善となりますが、当初見込んでいた今年度の赤字は29億円で7億円悪化する見通しです。県は、想定より患者が減ったことが要因と見てい