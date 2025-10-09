¤¢¤¹³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡£º£µ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¸¢¤âÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤Ç¤·¤«¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢º£Ç¯3·î¤Î¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡×°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ó¤Ê½ÂÌî¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÊ¿Èøµ®¹¬¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥°¥ê¥Ã¥×¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¡ª½ÂÌî