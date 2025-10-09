地域航空会社トキエアは、県から融資を受けた11億6000万円について返済を始めるのを1年間先送りしたいと県に申し出たことがわかりました。 県は8日の県議会・建設公安委員会で、トキエアから返済の1年間先送りの申し出があったことを説明。それを受け入れる方針だということです。当初の計画では、2029年までの5年間に渡り毎年2億3200万円を返済する予定でしたが、1年間の後ろ倒しによって返済期間が4年間となり、毎年の返済額