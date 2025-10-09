山陽道上りの三原久井ＩＣ付近でキャリアカーが燃え、この影響で一部の区間で通行止めとなっています。 消防と警察によりますと９日午後３時１５分ごろ、三原久井ＩＣ付近で「路肩にいる大型のキャリアカーが燃えている」とＮＥＸＣＯ西日本の職員から通報があったということです。 消防車７台が出動し約１時間２０分後に火が消し止められましたが、キャリアカーが炎上し運んでいた複数の車も燃えたということ