8日、ウクライナの石油施設で、大規模な火災が発生した。【映像】「まるで映画のワンシーン」立ち上る炎と黒煙（消火活動の様子）映像には、まるで映画のワンシーンのような炎が映っている。消防隊が出動し、ものすごい勢いで水をかけ消火活動を行うが、まったく消える様子はない。ウクライナのチェルニヒウ州知事のSNSによると、ロシアの攻撃ドローンが8日朝に石油貯蔵施設を攻撃したということだ。（『ABEMAヒルズ』より）