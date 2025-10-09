猛暑や記録的な大雨など、今年、熊本県内の農業は大きな打撃を受けました。 【写真を見る】冬の土用・未の日は「赤いものを食べると縁起良し」JAグループ 熊本県産のトマト・イチゴをアピールへ こうした中、JAグループは出荷大会を開き、これから冬にかけて出荷される野菜について、去年と同程度の販売目標を掲げました。 「秋冬野菜・果実出荷大会」には、生産者や市場関係者など約270人が参加しました。