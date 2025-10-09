会談前に握手する立憲民主党の安住幹事長（右）と共産党の小池書記局長＝9日午後、国会立憲民主党の安住淳幹事長は9日、れいわ新選組の高井崇志幹事長、共産党の小池晃書記局長、参政党の安藤裕幹事長らと国会内で相次いで会談し、石破茂首相の後任を選ぶ首相指名選挙での一本化を呼びかけた。立民の野田佳彦代表への投票にこだわらない考えも伝えた。安住氏はこれまで日本維新の会、国民民主党などにも連携を要請してきた。国