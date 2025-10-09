9日、和平計画の「第1段階」合意報道後もパレスチナ自治区ガザ北部で立ち上る白煙＝イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム、ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の「第1段階」で合意したと交流サイト（SNS）で発表した。トランプ氏は、ハマスが全ての人質を「間もなく」解放し、イスラエル軍がガザの一部から撤収するとした。仲介国エジ