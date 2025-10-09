【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の4thライブツアーのタイトルが「LAWSON presents 夏川椎菜 4th Live Tour 2025-2026 “CRACK and FLAP”」に決定したことが、自身のYouTubeチャンネル生配信「夏川椎菜の #ヒヨコ群集合！」にて発表された。タイトル「CRACK and FLAP」には、コロナ禍の制限下で実施したライブを