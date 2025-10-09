大分県別府市のメガネ店が市内の中学生を支援しようとメガネを無償で提供することになりました。 これは別府市のビューシック・クギミヤが毎年行っている取り組みで2025年は中学生7人に贈られます。 9日は贈呈式が行われ、ビューシック・クギミヤの釘宮輝善さんが代表の生徒にメガネの作成券を手渡しました。 生徒たちは今後、店舗で各自にあったメガネを作ってもらうということです。