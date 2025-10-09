台風23号は、12日ごろ大分県内に接近するおそれがあります。 県内が強風域に入るかは現時点では未定ですが、今週末の3連休に影響が出る可能性があり注意が必要です。 台風予想進路図 気象庁によりますと台風23号は午後3時の時点で日本の南にあり、1時間におよそ25キロの速さで北西に進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は30メートルとなっています。 佐伯