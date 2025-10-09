秋田朝日放送 ４日連続のクマ被害です。9日昼ごろ、仙北市西木町の栗園で女性がクマに襲われけがをしました。 警察によりますと、西木町小山田の栗園で作業をしていた７０代の女性がクマに尻をかまれました。女性は自力で近くの診療所に向かい、その後病院で治療を受けたということです。けがの程度や詳しい状況はまだわかっていません。