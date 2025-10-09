¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£°¡½£¸À¾Éð¡Ê£¹Æü¡¦Æî¶¿¡Ëµð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦À¾ÀîÊâÅê¼ê¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°½éÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£´£¸¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££·ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯Éõ¤¸¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ä¼«¿È¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¡¢£±ÈÖ¡¦ºØÆ£¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ý³Ï¤âÆÀ¤¿¡£±¦