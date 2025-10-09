ドル指数は一段高、８月１１日以来の高水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数は９９．１０２と、８月１１日以来の高水準に上昇した。ただ、足元では上昇一服となり、前日ＮＹ終値９８．９１５近辺へと小反落している。 ＮＹ連銀総裁の年内の追加利下げ支持、政府のデータ不足は行動を阻害しない、などと発言したことがドル買いの矛先を鈍らせている。ただ、１０月に入ってからのドル高の流れには特段の変化は