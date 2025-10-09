秋田朝日放送 秋田空港で滑走路付近に子グマが侵入し、飛行機が着陸をやり直す事態となりました。 秋田空港管理事務所によりますと、午前１１時半すぎ秋田空港の滑走路付近に体長５０ｃｍに満たないクマが北側の山の方から侵入しました。滑走路まわりの柵のセンサーでクマの侵入に気づき、車で誘導して柵の外にクマを追い出しました。この影響で羽田発の全日空の便が着陸をやり直し、クマの侵入によってもともとの遅