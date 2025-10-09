港にあるコンテナを運ぶ大型クレーン。 実は大分県大分市には国内トップシェアを誇る製造工場があるんです。 9日、報道陣に工場の様子が公開されました。 三井E＆S大分工場 ◆TOS児玉直輝記者「大分市にあるコンテナクレーンの製造工場。改めて真下から見上げるとその大きさととてつもない迫力を感じる」 大分市日吉原にある三井E＆S大分工場です。 こちらでは港に設置されるコンテナ運搬用のク