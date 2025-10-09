アサヒグループホールディングスは、システム障害が続いている影響で毎月発表している販売実績について9月分は発表を見送ると明らかにしました。アサヒグループはランサムウエアによるサイバー攻撃を受けシステムに大規模な障害が発生し、部分的な生産や出荷となっています。ビール大手各社は、毎月、前の月の販売実績を発表していますが、アサヒビールはシステムの不具合で受注や出荷の正確な集計ができないため、9月分の発表を見