サッカーの女子アジア・カップを来年3月に開催するオーストラリアが、大会に向けて八百長などの不正行為を防ぐためのタスクフォース（特別チーム）を発足させると9日、ロイター通信が伝えた。政府系の監視機関を中心に、国境警備の関係者らで構成する。オーストラリアでは男子Aリーグで選手が賭博結果を操作する不正行為が相次いだ。8月には元Jリーガーの檀崎竜孔が、故意に警告を受けて賭博で不正に利益を得たとして有罪判決