JR西日本の鉄道デザイングッズブランド「トレインボックス」から、ありがとう「500系新幹線」グッズが登場します。流線型の未来的なデザインで約30年にわたり親しまれてきた500系新幹線は、2027年を目途に引退することが発表されており、今回のグッズはこれまでの活躍への感謝を込めたものとなります。クリアファイルやキーホルダーなど4アイテムが2025年10月10日に発売されるほか、12月上旬には大人気の「チョロQ」もパッケージを