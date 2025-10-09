10月8日、「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」が開幕。日本からは宇都宮ブレックス、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の3クラブが初戦に臨み、アジア各国の強豪との戦いが始まった。 台湾・台北市の台北和平籃球館で行われた宇都宮ブレックスと台北富邦ブレーブスの一戦は、終始一進一退の激闘となった。宇都宮はアイザック・フォトゥを起点に攻撃を展開