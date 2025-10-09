テークオフは、業界最大級となる超大容量の20Lで、加熱式と超音波式を組み合わせたハイブリッド方式を採用した「Mifasol（ミファソル）ハイブリッド式加湿器」を販売している。カラーは、黒、白の2色。●最大48時間の連続加湿と温・冷ミストを自由に切り替え「Mifasolハイブリッド式加湿器」は、20Lの超大容量タンクを搭載することで、一度の給水で最大48時間の長時間連続加湿を可能にした加湿器。加熱式と超音波式を組み合