２０２４年、「世界で最も美しい美術館」に選ばれた大竹市の下瀬美術館に併設された宿泊施設が、世界の優れたホテルに与えられる「ミシュランキー」に選ばれました。フランスのミシュランガイドが９日発表した世界のホテルを独自の基準で評価する「ミシュランキー」に、広島から４つの施設が選ばれました。「素晴らしい滞在」の２ミシュランキーには２０２４年に続き、廿日市市の「石亭」。また、１ミシュラ