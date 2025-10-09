南米チリで開催中のサッカーのU-20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント初戦で日本がフランスに敗れたことに、中国のネットユーザーが反応を示している。グループステージA組を3戦全勝の首位で突破した日本は、8日のトーナメント1回戦でE組3位のフランスと対戦。終始押し気味に試合を進めたが、延長戦の120分にPKを決められて0-1で敗れた。中国のスポーツブロガー・敖銘（アオ・ミン）氏は「日本の敗退は少し気の毒