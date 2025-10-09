ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ連載「HOKUTOIRO」では、「メガネ」をテーマに、かっこよさも、エモさも、かわいさもすべて兼ね備えた吉野の姿を収録。美しすぎる肌に映えるメガネやオラオラ感にきゅんが止まらないサングラスコーデなど、盛りだくさ