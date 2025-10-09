俳優の吉沢亮が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ吉沢は、発売前から話題となっている「スペシャルBOOK in BOOK」に登場。目を奪われる美しいショットが多数収められている。これまでの俳優人生を振り返り、芝居や役者への想いや自身のプライベートにもクローズアップ。重厚感ある吉沢と読み応えたっぷり