モデルで俳優の安斉星来が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ安斉は「秋の一人勝ちワンピ」企画に登場。すらっと伸びた脚が魅力的なミニワンピやシースルーワンピをドラマティックに着こなす。胸キュン間違いなしの色っぽい姿を見せる。同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、安斉のほか