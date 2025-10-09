俳優の庄司浩平が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ庄司は、ロンTとニットを着こなす「ニット男子×ロンT男子」企画に登場。シンプルなスタイルでも映える、圧倒的なスタイルを披露している。同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、庄司のほか、吉沢亮、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾