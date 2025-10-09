Image: Kyle Barr / Gizmodo US 日本オーディオ協会によるテストと認定を経たワイヤレスオーディオ最高基準ヘッドホンSteelSeries Arctis Nova Elite。レイテンシーは低く、音の忠実度は高く。値段も高くて、日本では販売価格は11万1080円。米Gizmodoが常に最高峰と掲げるヘッドホン（ゲーミング端末ではないものの）、ソニーのWH-1000XM6では6万円弱です。ほぼ2倍の価格となるSteelSeries A