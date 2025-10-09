俳優の白石聖が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ白石は、秋に着たいコーデを着こなす。艶肌がまぶしい背中開きコーデや、あざとさMAXのふわふわコーデなど、盛りだくさんとなっている。同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、白石のほか、吉沢亮、安斉星来、畑芽育、神尾楓珠、黒川想