札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目付近で１０月９日午後３時半ごろ、クマの目撃情報がありました。札幌市によりますと、道路を歩いていた親子がクマのような動物１頭を目撃したということです。体長はおよそ１．５メートルで、市の職員が現地を調査しましたが、痕跡は見つかりませんでした。手稲区では１０月２５日までヒグマ注意報が発出されていて、市や警察が警戒を続けています。中継は、山本記者です。クマの目撃があった