【パリ共同】フランスのミシュランタイヤは8日、独自の指標「ミシュランキー」で評価した宿泊施設を発表した。最高位となるキー（鍵）三つの「3ミシュランキー」には、日本国内から計7施設を選出した。昨年初めて日本が対象となり6施設を選出。今回新たに静岡県伊豆市の「あさば」が加わった。他は東京都千代田区の「パレスホテル東京」や神奈川県箱根町の「強羅花壇」、京都市中京区の「HOTELTHEMITSUIKYOTO」など。