客に販売した車の売上金を着服したなどとして、中古車販売店の元店長の男が再逮捕されました。 業務上横領と背任の疑いで再逮捕されたのは、熊本県益城町古閑の無職、杉野健一容疑者(53)です。 杉野容疑者は去年11月から今年5月にかけて、当時店長を務めていた熊本市東区の中古車販売店で、客に販売した車2台分の売上115万円を横領するなどした疑いが持たれています。 今年9月2日に店から相談を受けた警察が捜査を進めていまし