◇九州グランドシニアゴルフ選手権最終日（2025年10月9日佐賀県鳥栖市ブリヂストンカンツリー倶楽部＝6163ヤード、パー72）初日3オーバー、75で2打差の5位だった坂田巧（73＝大博多）が最終日も75で回り、通算6オーバー、150で後続に2打差をつけて逆転。大会初優勝を決めた。坂田はスタート1番パー5で、第3打をグリーンオーバーさせるOBでダブルボギー発進となるなど39で出遅れたが、後半12番パー5でチップインを決める