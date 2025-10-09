静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑に端を発する市政の停滞や市議会解散などの混乱は、近隣市町にも波紋を広げている。田久保市長は８日、鈴木知事と伊豆半島１０市町の首長による「伊豆半島地域サミット」に出席した。周辺首長からは、１０市町で最大の人口を擁する伊東市の市政安定を求める声が上がった。（松本宏敬、安江清彦、金成真也）田久保市長は、６月の「伊豆半島７市６町首長会議」に出席して以降、伊豆地