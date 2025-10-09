勤務する病院に入院していた高齢女性に性的暴行を加えた罪などに問われている元准看護師の男が、9日の初公判で起訴内容を認めました。不同意性交等と性的姿態等撮影の罪に問われているのは、熊本市北区清水亀井町の元准看護師･佐藤勝則被告28歳です。起訴状によりますと佐藤被告は今年1月、勤務していた熊本市内の病院で、入院していた80代の女性に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影した罪に問われています。