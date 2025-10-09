元夫の車に放火したとして、33歳の女と現在の夫が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは伊勢市の無職・山村麻衣子容疑者(33)と夫の優馬容疑者(37)で、先月26日、いなべ市の駐車場に停めてあった車に放火した疑いが持たれています。車は山村容疑者の元夫(34)のもので、離婚したあと警察にはトラブルの相談があったということです。警察は2人の認否を明らかにしていませんが、犯行の動機など詳しく調べています