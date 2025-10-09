北海道・札幌市の納骨堂で捉えられたのは、お供え物を盗む罰当たりな瞬間。一直線にお供え物の前に行き、手を伸ばしているのは無職の女（64）。2025年8月、札幌市厚別区の寺に供えられていたコーヒーや菓子など7点、合わせて2400円分を盗んだ疑いが持たれています。被害に気付いた住職などが引きとめると、「申し訳ありません。おなかがすいていたので盗んでしまいました」と女は涙ぐみながら謝罪したといいます。住職が通報しない