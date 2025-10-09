市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす10日からの天気のポイントです。 小野：あす10日は雲が多く、その後は曇りや雨の日が続くでしょう。雨が強まりやすいとされる“台風と前線”が同じ天気図に登場します。念のため、注意してください。 小野：10日朝9時の予想天気図です。次の台風が北上してきます。あさって11日の予想天気図です。 小野：大