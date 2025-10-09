中部地区最大級の「文具の祭典」が名古屋で開催されました。 【写真を見る】文具メーカーなど155社が集結 中部地区最大級“文具の祭典” オフィス用品や最新文房具など展示 名古屋･吹上ホール 名古屋の吹上ホールで開かれたのは「ビジネスソリューションフェア 2025」。文具メーカーなど155社が集まり、企業向けのオフィス用品や最新の文房具などが展示されています。 会場では、文