大東建託が、ことしすでに発表している「街の住みここちランキング2025」愛知県版のベスト10！結果は6年連続で長久手市が1位！絶対的王者に君臨しています。そして、2位も6年連続で名古屋市昭和区。ついで千種区、東区、名東区。 【写真を見る】｢街の住みここちランキング2025｣愛知1位は6年連続“長久手市” 人気の理由は…｢名古屋へのアクセスもよく森など自然もある｣ では1位の長久手市のとなり、7位の日進市で聞きました。