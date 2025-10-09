YouTube動画『【数学満点】勉強法を〇〇〇に変えただけで5教科124点UP！やり方と理由も解説！』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、効率的な勉強法への切り替えで見事数学満点と5教科合計124点アップを果たした親子の成功談を語った。 動画冒頭、道山氏は「お子さんの成績を上げるには3つのステップがあり、良好な親子関係・やる気の引き出し・効果的な勉強法で簡単に成績は上がる」と解説。実際に、同氏が推