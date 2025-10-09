ジョージ・クルーニーやブラッド・ピット、マット・デイモン、ジュリア・ロバーツら、豪華キャストが出演した「オーシャンズ」シリーズ。待望の新作『オーシャンズ14』が、予算を獲得し、来年にも撮影を開始する見込みだと、ジョージが明かした。【写真】『オーシャンズ11』フォトギャラリー2001年に公開された『オーシャンズ11』は、スティーヴン・ソダーバーグ監督、ジョージ・クルーニー主演で公開された詐欺師の活躍を描く