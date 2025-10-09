タレントの中川翔子が、9日にインスタグラムを更新。ミュージシャンや歌手として活躍した父・中川勝彦さんの姉が産まれたばかりの双子に会いにきてくれたことを報告し、2ショットを公開した。【写真】中川翔子と父・勝彦さんの姉が双子を抱っこ（ほか5枚）9月30日に双子を出産した中川は「勝彦さんのお姉ちゃんが双子に会いに来てくれたよわたしにドラクエを教えてくれたひと！」とつづり、勝彦さんの姉と双子を抱っこする幸