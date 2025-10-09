資料図書 10月27日からの「読書週間」に合わせて、岡山県笠岡市の笠岡市立図書館が25日～30日、「本のリサイクル会」を開催します。27日は休館日。 図書館で不要になった図書や雑誌などを笠岡市民などに無料で持ち帰ってもらいます。 笠岡市民対象のリサイクル会は、25日午前10時～正午が申し込みが「必要」です。25日午後2時～午後4時半、26日午前10時～正午と午後2時～午後4時半は申