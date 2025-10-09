日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され、提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。一方で、志望届を提出しなかった主な高校生、大学生は以下の通り。▽投手吉田大輝（金足農）洲永俊輔（佐野日大）下重賢慎（健大高崎）山田琉聖（東農大二）藤平寛己（東海大菅生）中村心大（早実）福田拓翔