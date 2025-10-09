「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは国内外で販売が好調だったことから、純利益が5年連続で過去最高を更新しました。ファーストリテイリングが発表した今年8月までの1年間のグループ全体の決算によりますと、純利益は前の期と比べて16.4％増えて4330億円となり、5年連続で過去最高を更新しました。国内だけでなく、欧米や東南アジアなどでも売り上げが好調だったことが要因です。一方、トランプ関税については「若干、