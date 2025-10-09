サッカーのスペイン・リーグは8日、ビリャレアル―バルセロナ戦を12月20日に米フロリダ州マイアミで開催すると発表した。欧州では初のリーグ戦海外開催になる。リーグのテバス会長は「この試合で我々はラ・リーガとスペインのサッカーを全く新しいレベルに引き上げる歴史的な一歩を踏み出す」と声明を発表した。2026年W杯北中米大会を見据え、リーグのブランド力を高める狙いがあり「世界中の何百万人ものファン、特に情熱的に